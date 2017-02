Samsung-topman opnieuw ondervraagd over corruptieschandaal

"Ik zal wederom de waarheid vertellen aan de aanklagers", aldus Lee volgens Reuters. De Samsung-topman zegt tot nu toe niet schuldig te zijn in de zaak.

Lee wordt beschuldigd van omkoping. De topman zou 43 miljard won (35 miljoen euro) hebben geschonken aan een bedrijf en organisaties in handen van een vriendin van president Park-Geun-hye.

De president zou in ruil voor het geld een fusie van twee Samsung-bedrijven in 2015 hebben gesteund. Een meerderheid binnen de bedrijven was tegen de fusie, waardoor alleen de president met een bevel deze kon voortzetten.

Lee werd eerder al ondervraagd over het corruptieschandaal. In januari vroeg de speciale aanklager om een arrestatiebevel voor de topman, maar de rechter stemde hier niet mee in.