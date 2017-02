Voormalig NSA-medewerker aangeklaagd voor enorme datadiefstal

De 52-jarige Harold Thomas Martin had in zijn huis 50 terabyte aan geheime informatie, zo bleek eerder al na een onderzoek van de inlichtingendienst.

Martin is in een staat van beschuldiging gesteld door een 'grand jury', een groep Amerikaanse burgers die over de zaak zijn geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Hij wordt aangeklaagd voor twintig misdaden, die elk tien jaar celstraf kunnen opleveren.

In 1996 zou Martin zijn begonnen met het stelen van informatie. Hij werkte voor verschillende bedrijven die op opdrachtbasis werken voor de NSA, waaronder Booz Allen Hamilton. Dat was ook de werkgever van klokkenluider Edward Snowden. Behalve van de NSA zou Martin ook van de CIA en twee andere agentschappen documenten hebben gestolen.

Het is nog altijd onduidelijk of Martin de gestolen informatie heeft gedeeld, of dat hij daar plannen voor had. Ook is niet bekend hoe hij zo veel gevoelige data ongemerkt heeft kunnen verzamelen.

Booz Allen Hamilton heeft voormalig FBI-directeur Robert Mueller ingehuurd om zijn beveiliging te controleren. Martin verschijnt dinsdag voor het eerst in een rechtbank in Baltimore.