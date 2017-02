EU gaat Europese barrières streamingdiensten verwijderen

Het Europees Parlement, de Europese lidstaten en de Europese Commissie hebben dinsdag een overeenkomst bereikt over het verwijderen van belemmeringen voor online media-abonnementen. Dat meldt de Europese Commissie.

Door het verwijderen van die belemmeringen krijgen gebruikers straks in heel Europa hetzelfde aanbod bij streamingdiensten. Hoewel bijvoorbeeld Netflix in heel Europa beschikbaar is, verschilt het aanbod van films en series per land.

Aanbod in het buitenland

De nieuwe regels gaan volgens de Europese Commissie gelden voor online abonnementen op filmdiensten, sportwedstrijden, e-books, games en muziekdiensten. Het is de eerste overeenkomst over het moderniseren van de Europese copyrightregels voor het creëren van één digitale Europese markt.

Op basis van betaalgegevens en IP-adres wordt straks bepaald tot welke inhoud gebruikers toegang krijgen. Zo moet volgens een voorbeeld van de EU een Fransman op vakantie in Denemarken toegang hebben tot dezelfde films en series als thuis. Het is niet duidelijk of de Denen uit dat voorbeeld dan ook toegang kunnen krijgen tot het aanbod van de Fransman.

Alle aanbieders van betaalde online diensten moeten de nieuwe regels straks volgen. Gratis diensten zoals bijvoorbeeld Uitzending Gemist mogen zelf bepalen of zij hun inhoud buiten de landsgrenzen beschikbaar stellen.

Vanaf 2018

Eurocommissaris Andrus Ansip (Digitale Interne Markt) is blij met het akkoord. "De overeenkomst van vandaag biedt Europeanen concrete voordelen", aldus Ansip. "Mensen die thuis abonnementen hebben op hun favoriete series, muziek en sport kunnen daarvan genieten als ze in Europa reizen."

Binnen dat doel van één digitale markt hoort ook het afschaffen van roamingkosten voor mobiel bellen en internetten binnen de EU. Met een akkoord zette de Europese Unie een week geleden de laatste stap voor het afschaffen van die roamingkosten voor Europese consumenten.

De overeenkomst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad van de EU en het Europees Parlement. Eenmaal aangenomen moeten de regels begin 2018 in alle Europese lidstaten gaan gelden. Dat biedt auteursrechthouders en abonnementsdiensten negen maanden de tijd om zich op de nieuwe regels voor te bereiden.