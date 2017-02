Ook Tesla en SpaceX sluiten zich aan bij protest inreisverbod

In eerste instantie ontbraken de twee bedrijfnamen uit een document dat 97 bedrijven indienden in een federale rechtszaak tegen het verbod.

In het document, een zogenoemde 'amicus brief', stelden Apple, Facebook, Google, Netflix en tientallen andere bedrijven dat het inreisverbod volgens hen indruist tegen Amerikaanse principes. Ook zou het inreisverbod, dat zich richt op zeven voornamelijk islamitische landen, slecht zijn voor het bedrijfsklimaat in de VS.

Musk is zelf onderdeel van een adviesgroep van Trump, bestaand uit topmensen uit het Amerikaanse zakenleven. De Tesla-oprichter kreeg kritiek hierop, maar volgens Musk zelf kan hij problemen het best aan de kaak stellen als hij onderdeel blijft uitmaken van de groep.

Een woordvoerder van Tesla zegt tegen The Verge dat het bedrijf "erop stond toegevoegd te worden" aan het rechtbankdocument, zo gauw het werd gepubliceerd. Ook het ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft zich inmiddels aangesloten.

Dinsdag gaat in San Francisco de federale rechtszaak verder over het inreisverbod. Het is nog niet bekend wanneer een uitspraak volgt.