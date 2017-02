Facebook start aanpak nepnieuws in Frankrijk

Het sociale netwerk werkt samen met persbureau AFP, de kranten Le Monde en L'Express en tv-kanaal BFM om nepnieuws tegen te gaan, zo werd maandag bekendgemaakt.

Eerder nam Facebook in de VS en Duitsland al maatregelen om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan, nadat ophef was ontstaan over de rol van het sociale netwerk in de Amerikaanse verkiezingen.

Volgens critici speelden populaire nepberichten een rol in de verkiezing van Donald Trump, en de nederlaag van Hillary Clinton. Amerikaanse wetenschappers weerspraken die conclusie, en stelden dat de berichten relatief weinig mensen bereikten.

Frankrijk houdt in april en mei presidentsverkiezingen. Door de maatregelen zullen feitelijk onjuiste berichten een waarschuwingslabel krijgen. Nepnieuws zal niet volledig van Facebook worden verwijderd.