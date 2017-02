Techbedrijven pleiten tegen inreisverbod Trump bij rechtbank

Het document werd op zondagnacht ingediend bij de Amerikaanse Court of Appeals, aldus Bloomberg. Onder andere Apple, Facebook, Google, Netflix, Uber, Intel en Airbnb hebben de juridische brief getekend.

Het betreft een zogeheten 'amicus brief', die zich niet lijkt te richten op één specifieke zaak rond het inreisverbod.

Het ingediende document kan worden gebruikt om techbedrijven te representeren bij de zaak tegen het inreisverbod van Trump. De rechter besloot eerder om het inreisverbod tijdelijk op te schorten, waar Justitie tegen in beroep ging.

'Immigranten verwelkomen'

De bedrijven leggen in het document uit waarom volgens hun het inreisverbod indruist tegen Amerikaanse principes. "Het is voor Amerika al lange tijd belangrijk om ons te beschermen tegen kwaadwillenden", aldus de brief. "Maar tegelijkertijd hebben we altijd immigranten verwelkomd."

Geruchten wezen er afgelopen week al op dat Amerikaanse techbedrijven werkten aan een kritische brief aan president Trump. Daarnaast organiseerde softwareplatform GitHub een bijeenkomst van techbedrijven, om te praten over juridische stappen tegen het inreisverbod.

"We willen net als u verzekeren dat ons immigratiesysteem voldoet aan moderne veiligheidsnormen en ons land veilig houdt", stellen de techbedrijven tegenover Trump in een vroege versie van het document. "We zijn echter bezorgd dat uw order effect heeft op vele visahouders die hard werken in de Verenigde Staten, en daarmee bijdragen aan het scuces van ons land".

Uber

Een topman van Uber, één van de bedrijven die de brief heeft getekend, stapte afgelopen week uit de adviesraad van Trump. "Deelname was geen ondersteuning van de president of zijn programma", stelde oprichter Travis Kalanick. "Helaas is het wel zo opgevat."