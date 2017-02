Hackers lekken gebruikersdatabase van berucht hostingbedrijf

Op getroffen websites wordt een bericht getoond waarin staat dat de hackers ruim 10.000 sites offline hebben gehaald, met 74 GB aan bestanden. Ook heeft die hackersgroep inmiddels de gebruikersdatabase gelekt en online geplaatst, schrijft The Next Web zondag.

Volgens Troy Hunt, de man van de dienst waarmee het mogelijk is te achterhalen of een e-mailadres gecompromitteerd is, bevat de data e-mailadressen van ongeveer 381.000 gebruikers. Omdat het beruchte hostingbedrijf Freedom Hosting II onder meer kinderporno distribueerde, kan het zijn dat het om een groot aantal adressen gaat die mensen niet in het dagelijks leven gebruiken.

Echter, 21 procent van de gelekte e-maildressen komt voor in de database van de website van Hunt, Have I Been Pwnd, wat doet vermoeden dat dit adressen zijn van mensen die ze wel in het dagelijks leven gebruiken.

Dagelijks gebruikte adressen

Naast details over de gebruikers, bevat de gelekte data ook back-ups van websites die veelal zijn gebouwd met gratis diensten als Wordpress. Volgens Hunt bevat bijna de helft van deze websites seksuele content waarbij kinderen betrokken zijn, maar die claim valt niet te controleren.

Verder denkt Hunt dat de politie inmiddels over de data beschikt, omdat de informatie nu voor iedereen beschikbaar is en e-maildressen bevat die mogelijk dagelijks gebruikt worden.