Google verkoopt satelliettak aan startup Planet

Planet noemt de zeven satellieten met hoge resolutiecamera's die het van Google overneemt in een verklaring een sterke toevoeging aan zijn arsenaal van zestig satellieten.

Google nam het satellietbedrijf in 2014 over voor 500 miljoen dollar, ter verbetering van de satellietbeelden op Google Maps. In 2016 werd het bedrijf omgedoopt van Skybox tot Terra Bella.

Startup Planet maakt al langer satellietbeelden die het aan tal van bedrijven beschikbaar stelt. Na de overname van Terra Bella wordt Google een klant van Planet, en neemt het voor Google Maps beelden van de startup af.

Licentiedeal

Het is niet duidelijk hoeveel geld er met de overname is gemoeid. Een anonieme bron van Business Insider zegt dat Planet minder betaalt dan de 500 miljoen dollar die Google destijds voor het satellietbedrijf betaalde, maar meer dan 300 miljoen dollar. Ook zou Google aandelen in Planet krijgen, en zo investeren in de langetermijnontwikkeling van Terra Bella.

De verkoop van Terra Bella volgt na verschillende andere bezuinigende stappen van Google-moederbedrijf Alphabet. Zo stopte Google in januari met de ontwikkeling van zijn drone op zonne-energie. Het project met bezorgdrones zou ondertussen vertraging hebben opgelopen, thermostaatmaker Nest is geen onafhankelijk bedrijf onder Alphabet meer en verschillende hoge werknemers vertrokken bij het bedrijf.

Alphabet noteerde eind januari evengoed een recordomzet over het vierde kwartaal van 2016, met een omzet van ruim 26 miljard dollar (ruim 24 miljard euro), 22 procent meer dan een jaar eerder.