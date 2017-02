AIVD-baas maakt zich zorgen om 'honderden cyberaanvallen' in 2016

Bertholee zegt in een interview met Eenvandaag dat hij zich grote zorgen maakt over aanvallen door landen als Rusland, China en Iran. Onder andere geheime regeringsdocumenten zouden doelwit zijn geweest.

"Dan praat je over verslagen uit de boezem van de regering, beraadslagingen in een overheidsinstelling. Ik vind dat een gevaar voor onze democratie", zegt Bertholee.

De AIVD zag het afgelopen half jaar honderden pogingen om iemands mail in te komen of om bij gegevens van bedrijven te komen. "Het is een wedstrijd om er bovenop te blijven zitten", stelt hij.

Lastig te bewijzen

Het is duidelijk dat met name Rusland achter de hackpogingen zit, stelt de AIVD-baas. Stappen ondernemen tegen het land vindt hij echter zinloos. "We weten het wel als AIVD, maar bewijzen wordt heel lastig. Het heeft weinig zin om in de richting van Rusland of China te wijzen. Ze zullen ontkennen en daarna is het verhaal afgelopen."

Volgens Bertholee is gevaar tweeledig: ten eerste het gevaar dat de Russen beïnvloeden hoe het parlement werkt, of hoe de overheid beslissingen neemt; ten tweede het gevaar dat zij bedrijfsgeheimen en economische geheimen verwijderen waardoor het verdienvermogen van het bedrijfsleven wordt aangetast.

Het interview met Bertholee is vrijdag te zien en horen in de televisie- en radio-uitzendingen van Eenvandaag.

[[video:video]]

Aftapwet

Het interview met Bertholee vindt een week voordat de Tweede Kamer in debat gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten plaats. Deze wet zou de AIVD nieuwe bevoegdheden geven, om bijvoorbeeld meer data te verzamelen en in te spelen op dreigingen van terroristen.

De nieuwe aftapwet heeft tot nu toe geleid tot veel kritiek. Privacyexperts en rechters maken zich zorgen over de hoeveelheid toezicht op inlichtingendiensten. Critici denken dat data daarnaast op te grote schaal kan worden ingezameld, waardoor de privacy van burgers in het geding zou komen.