Facebook maakt foto’s doorzoekbaar voor Amerikaanse gebruikers

Dat maakt het bedrijf donderdagavond bekend op zijn ontwikkelaarsblog.

Het bedrijf maakt hiervoor gebruik van zelfontwikkelde beeldherkenningsoftware, die het Lumos heeft genoemd. De software moet het in de toekomst ook mogelijk maken om op de inhoud van video’s te zoeken via specifieke trefwoorden.

Lumos is vooralsnog alleen beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers. De werking is vergelijkbaar met de foto-apps van Google en Apple. Gebruikers typen een aantal trefwoorden in en Facebook toont vervolgens een aantal foto’s die overeenkomen met de zoekterm. Wie zoekt op ‘foto zwart shirt’ krijgt bijvoorbeeld eigen foto’s of foto’s van vrienden te zien waarop een zwart t-shirt te zien is.

Het is niet duidelijk of en wanneer het zoeken naar foto’s op trefwoord beschikbaar komt voor Nederlandse gebruikers. Eerder maakte Facebook het al mogelijk om te zoeken naar de statusupdates van gebruikers, maar ook die functie is vooralsnog enkel beschikbaar voor Engelse gebruikers.

Het is voor gebruikers in Nederland wel mogelijk om in de instellingen de taal op Amerikaans Engels en zo ook naar statusupdates te kunnen zoeken. Dit werkt niet bij de zoekfunctie voor foto’s.