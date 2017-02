Geen schikking in rechtszaak politie tegen Microsoft

Dat bleek donderdag tijdens een zitting in de rechtbank Den Haag.

Woensdag meldde NU.nl op basis van rechtbankdocumenten dat de politie per ongeluk ruim 2,9 miljoen euro te veel heeft betaald aan Microsoft. Er werden meer dan 13.000 licenties voor een thuiswerkversie van Office besteld, terwijl die niet in gebruik zouden worden genomen. Microsoft wil het geld niet terugstorten, dus startte de politie een rechtszaak om het terug te vorderen.

Volgens de politie is er een administratiefout gemaakt en had Microsoft die moeten kunnen opmerken. In 2005 werd ook al eens 765.000 euro te veel betaald, een bedrag dat uiteindelijk werd teruggestort aan de politie.

"Voor ons is dit hetzelfde, maar een ander bedrag", zei jurist Ronald van der Wal van de politie. "We betalen natuurlijk graag voor producten van Microsoft, maar niet voor programmatuur die we niet gebruiken."

Coulance

"Er is een keer een fout gemaakt en dat hebben we één keer uit coulance gecompenseerd", zei Reinoud Westerdijk, de advocaat van Microsoft. "Daarbij hebben we wel nadrukkelijk gezegd: 'Eens, maar nooit weer.'"

"In onze ogen zijn de feiten simpel: er zijn licenties besteld, en veel. Na negen maanden is de klant teruggekomen en heeft gezegd: 'Ik heb een fout gemaakt en wil mijn geld terug.' Zo werkt dat niet."

Volgens Van der Wal duurde het lang om de fout op te merken, omdat de ICT-bestedingen werden doorbelast aan de verschillende korpsen. Dat gebeurde pas aan het eind van 2008, terwijl de factuur in mei van dat jaar was betaald.

Gefaald

Toen de rechter vroeg waarom niet werd opgemerkt dat de factuur zelf 3 miljoen euro hoger was dan in voorgaande jaren, zei Van der Wal: "De controle van de factuur heeft in die zin gefaald."

Microsoft zegt dat de politie geen recht heeft op terugbetaling van de miljoenen, en dat de politie zich juridisch ook zou moeten wenden tot de reseller die de licenties in de praktijk verkocht. Volgens de politie had de reseller enkel een administratieve functie en verliep het contact over de gekochte software doorgaans met Microsoft zelf.

De rechter probeerde beide partijen nog aan te sporen om onderlinge gesprekken op te starten over een schikking, maar daar zagen de politie en Microsoft allebei geen brood in. De uitspraak in de zaak staat gepland op 22 maart.