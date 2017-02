'Techgiganten werken aan kritische brief aan president Trump'

Bronnen stellen donderdag tegen Bloomberg dat de bedrijven in de brief hun zorgen zullen uiten, en zullen aanbieden om mee te denken over ander beleid.

Ook bedrijven uit andere sectoren zouden worden betrokken bij het opstellen van de brief, maar het is nog onduidelijk wie zich zal aansluiten. Aan de inhoud wordt nog gesleuteld. Later deze week moet de brief worden verstuurd.

In een conceptversie waar Bloomberg over schrijft zeggen de bedrijven het belangrijk te vinden dat de nationale veiligheid wordt bewaakt. "Maar we zijn bezorgd dat uw recente maatregel gevolgen zal hebben voor veel visumhouders die hier in de Verenigde Staten hard werken en bijdragen aan het succes van ons land."

Werkvisum

Het inreisverbod zorgt ervoor dat burgers uit Iran, Irak, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië de VS niet meer mogen binnenkomen. Er is inmiddels een uitzondering gemaakt voor mensen met een permanente verblijfsvergunning, maar medewerkers met een tijdelijk werkvisum lijken wel door de maatregel te worden getroffen. Ook mogen vrienden en familieleden van Amerikaanse inwoners uit de zeven landen niet meer op bezoek komen.

Verschillende bestuurders van techbedrijven, die vaak veel buitenlandse medewerkers hebben, uitten eerder al kritiek op het verbod. Amazon en Microsoft sloten zich aan bij een rechtszaak tegen de maatregel, en Apple-directeur Tim Cook zei ook juridische stappen te overwegen.