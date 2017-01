Twitter wil sneller op kwetsende berichten reageren

Dat stelt Twitter-ingenieursleider Ed Ho in een reeks tweets. Daarin erkent hij dat het sociale netwerk in 2016 niet snel genoeg reageerde op meldingen.

"We gaan nu handelen in dagen of uren, in plaats van weken of maanden", aldus Ho. "We zullen de komende dagen een aantal productveranderingen hiervoor uitrollen."

Het bedrijf kwam in het verleden meermaals onder vuur te liggen, omdat er niet genoeg op online pesters op het sociale netwerk wordt gereageerd. Twitter erkende dit probleem en gaf al eens aan maatregelen te nemen, maar was daar volgens critici niet snel genoeg in.

Twitter introduceerde in november speciale filters, waarmee gebruikers bedreigingen en kwetsende berichten kunnen proberen te filteren.