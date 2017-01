Techbedrijven overwegen juridische stappen tegen inreisverbod Trump

Dat meldt Reuters. De bespreking wordt georganiseerd door het softwareplatform GitHub. Er wordt gekeken of techbedrijven een brief willen tekenen, waarin ze een rechtszaak tegen het inreisverbod steunen.

GitHub heeft bij de bespreking meerdere grote techbedrijven uitgenodigd, waaronder Google-moederbedrijf Alphabet, Airbnb en Netflix. Woordvoerders van Netflix en Google hebben nog niet gereageerd, terwijl Airbnb weigert te reageren.

Kickstarter geeft aan betrokken te zijn bij de besprekingen. Techbedrijven Box en AdRoll zullen ook aanwezig zijn.

Cloudbedrijf Cloudflare zegt te overwegen om de brief te tekenen. Softwaremaker Mozilla noemt het inreisverbod "misplaatst en beschadigend voor de technologie-industrie en het land".

Het initiatief volgt nadat webwinkelgigant Amazon zich publiekelijk uitsprak tegen het inreisverbod. In een e-mail gaf Amazon-CEO Jeff Bezos aan een rechtszaak te steunen. Daarnaast zou het bedrijf in Washington tegen het inreisverbod lobbyen. Microsoft heeft zijn steun voor dezelfde zaak verklaard.

Volgens een andere rechtszaak is het inreisverbod in strijd met de grondwet. Deze stelt dat de VS geen vluchtelingen op basis van nationaliteit mag weigeren.

Google

Medewerkers van Google hebben zich kritisch uitgelaten over het inreisverbod. Tijdens een protest gingen 2.000 medewerkers van het bedrijf de straat op, waarbij Google-oprichter Sergey Brin zich uitsprak tegen het initiatief van Trump.

"Zoveel mensen zijn verontwaardigd door dit initiatief, waaronder ook ikzelf", aldus Brin. "Ik ben zelf ook een immigrant en vluchteling."

Brin zei blij te zijn dat personeel van Google tegen het inreisverbod protesteerde, maar gaf daarbij niet aan of het bedrijf juridische stappen zal nemen. Het bedrijf startte eerder een crisisfonds, om mensen getroffen door het inreisverbod te helpen.

Anonymous

Hackerscollectief Anonymous spreekt zich in een open brief ook uit tegen het inreisverbod. "Dit is een oproep om Amerikaanse reizigers te weigeren, Amerikaanse producten te boycotten, zakelijke belangen van Trump of de VS te weren en sancties op te leggen tegen het regime van Trump".