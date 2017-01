Apple haalt controlesysteem voor gestolen apparaten offline

De service was via iCloud.com te bereiken, maar MacRumors heeft ontdekt dat de pagina is verwijderd. Het is nog niet duidelijk waarom de dienst niet meer wordt aangeboden.

Activation Lock is automatisch geactiveerd op elke iPod, iPad, iPhone en Apple Watch waarop de dienst 'Find My Device' wordt gebruikt.

Apparaten met een Apple Lock kunnen alleen worden gebruikt als het Apple ID en het wachtwoord van de eigenaar wordt ingevoerd, ook als het apparaat wordt gewist of geheractiveerd.

Controle

Via de Activation Lock status checker kon worden gecontroleerd of een apparaat zo'n lock heeft door het serienummer van het toestel in te voeren. Als er sprake is van een lock, dan is het mogelijk dat het apparaat is gestolen of gevonden.

Het is volgens Apple de verantwoordelijkheid van consumenten om te controleren of het toestel dat ze willen kopen gewist is en niet meer is gekoppeld aan een ander account, als het apparaat niet door een Apple-winkel wordt verkocht.