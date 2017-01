Airbnb biedt gratis overnachtingen voor mensen die de VS niet in mogen

Dat aanbod deed CEO Brian Chesky op Twitter. Trump verordonneerde vrijdag met een presidentiëel decreet dat mensen uit zeven islamitische landen voor in ieder geval negentig dagen de VS niet mogen en dat het vluchtelingenprogramma voor 120 dagen stilgelegd wordt.

Airbnb was niet de enige die zich uitsprak tegen het presidentiële decreet van Trump. Twitter liet weten dat "Twitter is gebouwd door immigranten met diverse religieuze achtergronden. We zullen achter hen staan, nu en altijd."

Apple-topman Tim Cook sprak zich in een interne mail ook afkeurend uit over Trumps decreet. "Apple zou niet bestaan zonder immigratie,", schrijft Cook, "laat staan floreren en innoveren zoals we al jaren doen. Dit is geen beleidsmaatregel die wij steunen." Steve Jobs, medeoprichter van Apple, was de zoon van een Syrische immigrant.

Elon Musk

Tesla- en SpaceX-CEO Elon Musk, geboren Zuid-Afrikaan, liet ook van zich horen op Twitter. "Het algehele inreisverbod voor inwoners van zeven landen met een hoofdzakelijk islamitische bevolking, is niet de beste manier om de problemen van dit land aan te pakken."

Reed Hastings, CEO van Netflix, liet weten het decreet "on-Amerikaans" te vinden en Google zei in een verklaring bezorgd te zijn over de impact van het decreet op het vermogen van het bedrijf om buitenlandse werknemers naar de VS te halen. Google-oprichter Sergey Brin werd gefotografeerd bij een protest tegen het decreet op het vliegveld van San Fransisco.

De oprichter en CEO van Facebook, Mark Zuckerberg, liet vrijdag al weten zich grote zorgen te maken over Trumps decreet.