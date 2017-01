Voorzitter Toshiba bereid om op te stappen

Dat schrijft de Japanse krant Nikkei vrijdag.

Shiga is sinds juni 2016 verantwoordelijk voor de kernenergie-activiteiten van het bedrijf. Door die problemen moesten er miljarden worden afgeschreven en wordt Toshiba gedwongen de lucratieve chipdivisie af te splitsen.

Toshiba’s benoemingscommissie zal zich buigen over de kwestie en besluiten of Shiga het bedrijf zou moeten verlaten, of niet. De uitspraak wordt op 14 februari verwacht.

De directeur en CEO van Toshiba, Satoshi Tsunakawa, zegt vrijdag ook zijn lot aan de commissie over te laten. “Ik voel me ontzettend verantwoordelijk voor de verliezen”, laat Tsunakawa weten in een reactie.