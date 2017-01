Apple voegt zich bij werkgroep kunstmatige intelligentie

Dat meldt de werkgroep op zijn website. Eerder ging al het gerucht dat Apple deze week officieel als lid zou worden aangekondigd.

Partnership on AI werd in september van vorig jaar in het leven geroepen door onder meer Facebook, Google, Amazon en Microsoft. De werkgroep bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en onderzoekt met name de risico's en ethische kwesties die daarbij opspelen. Daarbij komen ook kwesties aan bod die normaliter onder bedrijfsgeheimen gerekend zouden worden.

Apple wilde zich aanvankelijk niet officieel bij de werkgroep aansluiten, maar werkte volgens Partnership on AI al voor de oprichting van de groep nauw samen met de overige deelnemers. Daarom wordt het bedrijf nu alsnog als een van de oprichters toegevoegd.

Partnership on AI kondigde daarnaast de instelling van een raad van toezicht aan, bestaande uit zes afgevaardigden van de deelnemende bedrijven, evenals zes onafhankelijke personen met een achtergrond in kunstmatige intelligentie. Zij moeten de werkzaamheden van Partnership on AI controleren.