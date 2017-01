VO-Raad noemt extra geld voor schoolinternet 'doekje voor het bloeden'

De VO-Raad laat donderdag weten blij te zijn dat er extra geld vrijkomt, maar benadrukt dat er meer geld nodig is om alle scholen van "een snelle en toekomstvaste internetverbinding" te voorzien.

Woensdag werd bekend dat het geld door de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken wordt vrijgemaakt voor scholen die geen breedbandinternet via kabel of glasvezel hebben. Dat is 7 procent van de basisscholen en 11 procent van de middelbare scholen.

Volgens de VO-Raad is eerder al berekend dat er minstens 65 miljoen euro nodig is om alle basis- en middelbare scholen te voorzien van snel internet. Voor bijkomende wifi-voorzieningen is nog eens een investering van 23 miljoen euro nodig, aldus de raad.