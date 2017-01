Google noteert opnieuw omzetrecord en kleine winstgroei

De omzet steeg naar ruim 26 miljard dollar (ruim 24 miljard euro), 22 procent meer dan een jaar eerder. De winst steeg licht naar ruim 5,3 miljard dollar, hoger dan analisten hadden verwacht.

Zo'n 86 procent van Googles omzet komt uit advertenties, een iets lager percentage dan in voorgaande kwartalen. Dat komt door een stijging in de omzet uit andere bronnen, met 62 procent naar 3,4 miljard dollar.

In het vierde kwartaal begon Google in verschillende landen met de verkoop van zijn eigen Pixel-telefoons en de slimme speaker Google Home. Die zijn in Nederland nog niet te koop, maar zorgen al wel voor een verschuiving in de boekhouding van het bedrijf.

Kliks

Hoewel ook de advertentietak van Google snel doorgroeit, staan de prijzen daar onder druk. De kosten per gemiddelde klik op een advertentie daalden in een jaar tijd met maar liefst 15 procent, een van de slechtste scores in jaren.

Omdat het aantal kliks nog wel steeg, met 36 procent, ging de advertentie-omzet alsnog omhoog naar ruim 22 miljard dollar.

De zusterbedrijven van Google, die moederconcern Alphabet in zijn kwartaalcijfers aanduidt als 'other bets', draaiden een omzet van 262 miljoen dollar. Dat is bijna 75 procent meer dan een jaar eerder, maar nog altijd een schim vergeleken met Google. Bovendien bleef het operationele verlies op deze andere afdelingen boven de miljard dollar.