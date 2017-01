‘Huizenverhuursite Airbnb voor het eerst winstgevend’

Dat meldt Bloomberg op basis van bronnen die anoniem willen blijven.

Over heel 2016 zou de winst met 80 procent gestegen zijn, ook al proberen sommige steden de dienst te beperken met verschillende wetten. Zo is de verhuur via Airbnb in Amsterdam beperkt tot zestig dagen per jaar. Maar ook in New York en San Francisco loopt de dienst tegen beperkingen aan.

Het bedrijf zou bijna al het geld van investeerders nog op de bankrekening hebben staan. Het gaat om een bedrag van bijna 3,1 miljard dollar. Ook wordt er gekeken naar waar Airbnb zelf in kan investeren en wat er eventueel overgenomen kan worden om de dienst te verbeteren.

Zo zou Airbnb een app genaamd Tilt willen overnemen voor 50 miljoen dollar. Met de app is het voor een groepje mensen mogelijk een rekening te delen. Dat melden bronnen die bekend zijn met de onderhandelingen.