Facebook laat gebruikers profiel beveiligen met fysieke beveiligingssleutel

Gebruikers kunnen via de instellingen van het profiel, onder het kopje Beveiliging, een dergelijke beveiligingssleutel instellen. Dit systeem is onderdeel van de tweestapsverificatie die nu al aanwezig is op het sociale netwerk, laat Facebook weten.

Wanneer de sleutel eenmaal is ingesteld, kunnen gebruikers de volgende keer inloggen door een usb-apparaatje in de usb-poort van een laptop of computer te plaatsen. Sleutels die de Universal 2nd Factor-beveiligingssleutel (U2F) ondersteunen, zoals de YubiKey, maken het mogelijk in te loggen via usb of near field communication (nfc).

Specifieke browsers

Om gebruik te kunnen maken van de beveiligingssleutels, die Facebook-gebruikers de nieuwste versie van Google Chrome of Opera te installeren. De app van Facebook ondersteunt de nieuwe inlogmethode nog niet.

Maar wanneer gebruikers gebruikmaken van de mobiele site van het netwerk en die bezoeken met Chrome of Opera en wanneer de smartphone beschikt over nfc, dan kan de sleutel wel gebruikt worden.

Facebook is het eerste grote netwerk dat gebruikmaakt van het nfc-systeem, ook al is het nog niet breed beschikbaar.

Nieuwe layout privacypagina

Facebook heeft tevens een opnieuw ontworpen privacypagina onthuld. Hiermee wil het netwerk het instellen van de online privacy overzichtelijker maken.

De nieuwe pagina bestaat uit 32 interactieve gidsen in 44 talen en is ook mobielvriendelijk. De privacy-instellingen zelf zijn niet veranderd, waardoor de mogelijkheden voor de gebruikers hetzelfde blijven. De nieuwe layout moet er wel voor zorgen dat gebruikers bepaalde instellingen gemakkelijker moeten kunnen terugvinden.