Wetenschappers maken back-up van klimaatdata die Trump offline wil

De Amerikaanse president Trump gaf milieuagentschap EPA woensdag het bevel om websites over klimaatverandering offline te halen. Kort na de beëdiging van Trump verdwenen pagina's over dat onderwerp al van de site van het Witte Huis. Voortaan is toestemming nodig voor publicatie.

Trump ontkende tijdens zijn presidentscampagne al meermaals de opwarming van de aarde en het feit dat broeikasgassen hier verantwoordelijk voor zijn. Hij noemde klimaatveranderingen een 'hoax' die door de Chinezen is bedacht.

Onder president Obama hebben Amerikaanse overheidstakken juist veel onderzoek gedaan naar klimaatverandering, en werd die informatie openbaar gemaakt. Om te zorgen dat het onderzoek niet verloren gaat, werken wetenschappers hard aan back-ups van de sites, meldt RTL Z.

Nederlander

Daarvoor wordt onder meer software van het Canadese bedrijf PageFreezer gebruikt, gespecialiseerd in het archiveren van websites. CEO van het bedrijf is Nederlander Michael Riedijk, en PageFreezer biedt zijn diensten gratis aan.

"Deze beweging is begonnen in de VS en Canada uit angst dat belangrijke klimaatdata kwijt zou raken. En dat gebeurt op dit moment ook écht", aldus Riedijk. Hij helpt wetenschappers van de University of California die het klimaatonderzoek willen redden.

Hoewel klimaatpagina's van EPA op donderdagmiddag nog online stonden, zou het onderzoek mogelijk later op de dag al verwijderd worden. "Wij hebben inmiddels de 150 meest belangrijke websites gearchiveerd en blijven dat doen om straks de verschillen te kunnen tracken. De backups draaien nu op onze servers."

Die servers staan onder meer in Nederland, waardoor de Amerikaanse overheid er niet zomaar bij kan. Nadat de honderdduizenden pagina's van de Amerikaanse overheid zijn gearchiveerd, worden ze voor het publiek doorzoekbaar gemaakt.