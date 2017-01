Voormalig Xiaomi-topman Barra gaat VR-divisie Facebook leiden

Dat heeft Facebook-directeur Mark Zuckerberg woensdagnacht bekendgemaakt op zijn eigen sociale netwerk.

In zijn nieuwe positie krijgt Barra ook de leiding over Oculus, het dochterbedrijf van Facebook dat de VR-bril Oculus Rift ontwikkelt.

Android

De 40-jarige Barra was tussen 2008 en 2013 werkzaam bij Google. Daar groeide hij uiteindelijk tot hoofd van de Android-afdeling.

In 2013 maakte hij een opmerkelijke stap naar de Chinese smartphonemaker Xiaomi, om daar de internationale afdeling te gaan leiden. De overstap werd gezien als teken dat het in China snel groeiende Xiaomi ook grote internationale ambities had.

Drieënhalf jaar later zijn Xiaomi-telefoons echter nog altijd niet in de VS en de meeste Europese landen te koop, al is het bedrijf wel uitgebreid naar India en enkele andere Aziatische landen. Ondertussen heeft het bedrijf zijn Chinese verkopen weer flink zien inzakken onder druk van nieuwe namen als Oppo en Vivo.

Doel

"Ik heb van Xiaomi-directeur Lei Jun geleerd dat er in onze industrie geen belangrijker doel is dan het beschikbaar maken van baanbrekende technologie aan zo veel mogelijk mensen", schrijft Barra in een reactie op de Facebook-post van Zuckerberg.

Hij zegt de VR-techologie van het bedrijf "mainstream" te willen maken. Momenteel is de Oculus Rift nog erg duur en zijn er naar schatting enkele honderdduizenden gamers die de bril hebben gekocht. Oculus werkt ook samen met Samsung aan de mobiele Gear VR-bril, die door zijn lage prijs van rond de 100 euro een stuk populairder is.