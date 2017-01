Afpersing met naaktfoto’s via internet flink toegenomen

Het online afpersen van mensen met naaktfoto’s en -video’s is in 2016 gestegen naar 851 meldingen. In 2015 lag dat aantal nog op 721 meldingen. Dat is een toename van bijna 20 procent. Dat melden de NOS en het meldpunt van online misbruik Help Wanted .

De helft van die meldingen is afkomstig van kinderen en jongeren van 8 tot en met 25 jaar. De reden dat veel jongeren van die leeftijd te maken krijgen met dit soort problemen, kan volgens Maaike Pekelharing van het misbruikmeldpunt te maken hebben met het feit dat pubers vaak meer risico nemen en daardoor soms fouten maken. Ook zouden ze zich laten meeslepen door zo’n moment.

Ook volwassenen

Bijna de helft van de meldingen is afkomstig van volwassenen, ook al is het meldpunt opgericht voor kinderen en jongeren. Het gaat dan met name om mannen die op Facebook worden benaderd door aantrekkelijke vrouwen en in een situatie terechtkomen waardoor ze gechanteerd kunnen worden met naaktbeelden.

Wanneer volwassenen contact zoeken met Help Wanted, dan worden ze doorverwezen naar de politie. Mochten volwassenen slachtoffers worden van dit soort praktijken, dan doen zij er goed aan het contact met de chanteur te verbreken en direct aangifte te doen.