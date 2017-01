Apple sleept chipmaker Qualcomm nogmaals voor de rechter

Dat meldt Reuters . Apple claimt dat Qualcomm de Chinese mededingingswet heeft overtreden en dat het benadeeld is doordat de fabrikant zijn positie op de markt heeft gebruikt als dominante leverancier van chips.

In de tweede rechtszaak vraagt Apple of de Chinese rechtbank de afspraken over het gebruik van patenten kan bekijken en een oordeel kan vellen over de voorwaarden die zijn afgesproken tussen beide bedrijven.

Reacties

Qualcomm meldt in een reactie dat het bedrijf ‘bereid is zijn verdienmodel te verdedigen’, maar zegt ook de rechtszaken nog niet gezien te hebben. Don Rosenberg, lid van het dagelijkse bestuur bij Qualcomm, zegt in het statement dat Apple met deze zaak ervoor wil zorgen voortaan minder te betalen voor de technologie.

“We hebben de voorwaarden die we aan Apple hebben gepresenteerd, ook aan meer dan honderd andere Chinese bedrijven aangeboden. Apple weigerde destijds die voorwaarden te overdenken.”

Apple heeft tot op heden nog niet gereageerd op het nieuws.

Deze twee rechtszaken volgen een andere rechtszaak op tussen Apple en Qualcomm. Apple klaagde chipmaker Qualcomm eerder deze maand al aan omdat Qualcomm zijn monopoliepositie zouden hebben misbruikt om Apple te dwingen chips van Qualcomm te gebruiken. Apple eist daarnaast de betaling van een achterstallig bedrag van een miljard dollar.