Google verwijderde in 2016 fors meer foute advertenties

De grote toename in verwijderde reclames is volgens Google te wijten aan een strengere aanpak van malafide advertenties. Dat meldt Google in zijn jaarlijkse rapport over zijn advertentietak, de grootste online adverteerder.

In 2015 werden er 780 miljoen advertenties verwijderd door Google. Het bedrijf kwam in juli 2016 onder meer met een strengere aanpak van advertenties die malafide leningen en investeringen aanprijzen. Sindsdien zijn er vijf miljoen van zulke advertenties verwijderd.

Misleidende advertenties moesten er ook aan geloven, bijvoorbeeld reclames die miraculeus gewichtsverlies beloven. Google verwijderde bijna 80 miljoen van zulke advertenties. Ook 'zelfklikkende' advertenties worden aangepakt; reclames die gebruikers zonder dat zij zelf iets doen plots naar een appwinkel leiden. Google haalde er 23.000 offline.

Advertenties als nepnieuws

Ook is Google succesvoller met het verwijderen van fop-foutmeldingen. In 2016 werden er 112 miljoen van die advertenties die eruit zien als errors of andere systeemmeldingen verwijderd, zes keer meer dan in 2015.

In 2016 haalde Google daarnaast 68 miljoen advertenties voor medicatie offline, meer dan vijf keer zoveel als het jaar ervoor. Ook schrapte het bedrijf 15 miljoen advertenties voor illegaal gokken.

Google zag vorig jaar ook de opkomst van advertenties die zich voordoen als nieuwsberichten. Met koppen die inspelen op actuele gebeurtenissen leiden de advertenties niet naar nieuwsberichten maar bijvoorbeeld naar sites die producten voor gewichtsverlies aanprijzen.

In 2016 werden 1.300 accounts van zulke adverteerders verwijderd. In december alleen al werden als nieuwsbericht vermomde advertenties van twintig adverteerders 20 miljoen keer bekeken.