Staat wil invloed op Fox-IT om beveiliging staatsgeheimen

Dat blijkt uit documenten die NRC heeft opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Uit interne mails en gesprekken blijkt dat de overname van Fox-IT voor alle ministeries onverwacht kwam.

De overheid zou al jarenlang rekening hebben gehouden met risico's die een buitenlandse overname met zich zouden meebrengen. Toch waren de ministeries volgens NRC niet voorbereid op de overname in november 2015.

In de brief schrijft directeur Onno Eichelsheim van de militaire geheime dienst MIVD in mei aan Fox-IT dat "alle lopende en nieuwe" overheidsopdrachten moeten worden ondergebracht bij dochteronderneming Fox Crypto.

Fox Crypto mag van de MIVD niet worden verkocht of gefuseerd zonder toestemming van het ministerie van Defensie. Ook voor het splitsen of ontbinden van het bedrijf of het aanstellen van nieuwe bestuurders moet toestemming worden gegeven.

Voorwaarden

Onderhandelingen over die voorwaarden zijn volgens de krant nog steeds gaande. De MIVD wil ook geïnformeerd worden als NCC van plan is "technologie, kennis en ervaring" naar het buitenland te brengen.

De Britse NCC-directie en -medewerkers mogen geen toegang krijgen tot staatsgeheimen. Als Fox-IT niet akkoord gaat met de voorwaarden, dreigt de overheid geen opdrachten meer te geven.

De MIVD benadrukt dat van een "gevaarlijke situatie" geen sprake is en dat Fox-IT de opdrachten voorlopig mag blijven uitvoeren. Fox-It zegt de punten van het ministerie te begrijpen.