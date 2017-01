Honderdduizenden gebruikersgegevens erotisch voyeurforum gelekt

Dat schrijft de International Business Times UK. De gelekte gegevens behelzen onder meer e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden alsmede diverse statistieken over hoe die accounts het forum gebruiken. Te denken valt daarbij aan zaken als wanneer de gebruikers zich aangemeld hebben, wanneer zij voor het laatst iets gepost hebben en wat hun reputatiescore op het forum is.

Gebruikers van The Candid Board maken foto’s en video’s van vrouwen die niet bewust lijken te zijn van het feit dat zij worden vastgelegd. Het gaat daarbij vaak om vrouwen in situaties als op het strand of in cafés en bars. Ook worden er foto's en video's die onder de rokjes van vrouwen zijn gemaakt, gedeeld. Een abonnement kost 19,99 dollar per maand.

Saillant detail is dat onder de gelekte e-mailadressen ook tientallen overheids-e-mailadressen zitten. Zo zouden er zeker 19 e-mailadressen van de overheden van onder meer Wales, Australië en de Amerikaanse stad Houston tussen zitten. Ook zouden er zeker 38 e-mailadressen van de Amerikaanse strijdkrachten geregistreerd zijn op het forum.

De database met alle gelekte gegevens is overgedragen aan lekdatabasesite HaveIBeenPwned.com. Dat heeft de gegevens niet – zoals gebruikelijk is – gepubliceerd zodat mensen kunnen kijken of hun gegevens er tussen zitten, maar alleen toegankelijk gemaakt voor de eigenaars van de data. Veiligheidsonderzoeker Troy Hunt, die de website beheert, zegt dat dat om het gevoelige karakter van de gegevens is gedaan.