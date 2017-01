Telecomprovider Sprint koopt 33 procent van muziekdienst Tidal

Rapper Jay Z, die de dienst in 2015 had gekocht, blijft de artistieke leiding houden over de onderneming, maakt Sprint maandag bekend. Tidal richt zich op muziekliefhebbers die audio in hoge kwaliteit willen streamen.

Via Tidal zal ook muziek worden verspreid die alleen beschikbaar is voor klanten van Sprint. Tidal heeft een bibliotheek van ruim 42,5 miljoen liedjes en 140.000 muziekvideo's.

Sprint heeft bij het verwerven van het minderheidsbelang niet bekendgemaakt hoeveel abonnees Tidal heeft. De muziekdienst kwam vorige week in opspraak, nadat een Noors dagblad onthulde dat Tidal zou hebben gelogen over het aantal klanten.

Miljoen

Het blad Dagens Naeringsliv onthulde dat Tidal in september 2015 slechts 350.000 abonnees had, terwijl rapper Jay-Z die maand op Twitter bekendmaakte dat de dienst een miljoen gebruikers had bereikt.

Afgelopen maart maakte Tidal bekend dat er drie miljoen mensen gebruikmaakten van Tidal, terwijl de dienst in interne berichten aan platenlabels liet weten dat er 1,2 miljoen geactiveerde accounts waren en slechts 850.000 abonnees.

Aspiro, het Zweedse moederbedrijf van Tidal, draaide in 2015 een verlies van omgerekend 25 miljoen euro. Er werd al langer gezocht naar een nieuwe eigenaar.