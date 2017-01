Plasterk onderzoekt kwetsbaarheid verkiezingen voor hacks

Daarbij wordt gekeken naar de mogelijke kwetsbaarheid van het stemproces, van de personen die betrokken zijn bij de verkiezingen, en van de informatieverstrekking, schrijft hij maandag in antwoord op vragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Plasterk roept politieke organisaties op om zelf ook goed te analyseren op welke punten zij kwetsbaar kunnen zijn voor buitenlandse hackers. Hij zegt dat organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor hun beveiliging, maar dat de overheid daar wel steun bij kan leveren.

Zo hield de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid al een overleg met ICT'ers van politieke partijen, om kennis te delen over informatiebeveiliging.

Beïnvloeding

De minister geeft het advies omdat er zorgen zijn over beïnvloeding van de verkiezingen door buitenlandse overheden. De inlichtingendiensten van de Verenigde Staten denken dat Rusland heeft geprobeerd om Donald Trump een voordeel te geven in de Amerikaanse verkiezingen.

"Het kabinet kan niet uitsluiten dat statelijke actoren baat kunnen hebben bij beïnvloeding van de politieke besluitvorming en van de publieke opinie in Nederland en daartoe middelen zullen inzetten om te proberen die beïnvloeding ook te realiseren", schrijft Plasterk maandag.

Stemproces

Omdat het stemproces in Nederland volledig op papier plaatsvindt, denkt Plasterk dat dit moeilijk kan worden gemanipuleerd. Stembureaus geven hun resultaten wel digitaal door, via software die door de Kiesraad op CD-ROM wordt opgestuurd naar gemeenten. Mocht er reden zijn om te denken dat dit programma is gemanipuleerd, dan kunnen de papieren resultaten nog worden gecontroleerd.

Volgens Plasterk zijn er geen aanwijzingen dat andere landen in het recente verleden hebben geprobeerd om Nederlandse verkiezingen te beïnvoeden. De minister zegt niet in het openbaar te kunnen zeggen of hij denkt dat Kamerleden of leden van het kabinet worden afgeluisterd.