Twitter biedt excuses aan voor 'automatisch volgen' president Trump

Ongeveer 560.000 Twitter-gebruikers zijn onbedoeld volger van het Trump-account geworden, schrijft Dorsey zaterdagavond op Twitter. "Het was een fout, het was niet de bedoeling, wij beheren het en we bieden onze excuses aan."

Donald Trump heeft na zijn inauguratie toegang gekregen tot het Twitter-account @POTUS, dat door Barack Obama in het leven was geroepen. De tweets van Obama zijn gearchiveerd in het account @POTUS44.

Het was volgens Dorsey de bedoeling dat alle mensen die tot 12 uur zaterdag @POTUS volgden, automatisch ook @POTUS44 zouden volgen.

Sommige mensen die @POTUS44 na het middaguur zijn gaan volgen, werden onbedoeld ook volger van Trumps account. Sommige Twitter-gebruikers die het presidentiële account hadden ontvolgd, werden opeens ook weer volger.

Dorsey heeft laten weten dat de problemen inmiddels zijn opgelost. Het @POTUS-account heeft sinds zaterdagmiddag 14,2 miljoen volgers. Trump heeft voor zijn persoonlijke account meer dan 21 miljoen volgers.