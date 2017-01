Techbedrijven willen helpen met beveiligen Nederlandse verkiezingen

Bedrijven als KPN, Deloitte en de Stichting Digitale Infrastructuur (DINL) stellen de komende maanden via het initiatief 'Veilige Verkiezingen' mensen en expertise beschikbaar aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), meldt het Financieel Dagblad.

Het NCSC geeft de overheid advies over cyberveiligheid. "De risico's zijn aanzienlijk en er is alle reden om de dijkbewaking te verhogen. De kans op storm is groot", zegt Michiel Steltman, directeur van DINL, over de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart gehouden worden.

"We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door een groepje experts en onze kennis in dienst te stellen van zoiets wezenlijks als verkiezingen", zegt Deloitte-directeur Cybersecurity Inge Philips.

Russische hacks

Het voorstel volgt na de veelbesproken hacks tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vermoed wordt dat Rusland achter die cyberaanvallen zat, met als doel de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden.

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders zei eerder al "zeer alert" te zijn op Russische cyberaanvallen. "Ik heb daar geen concrete aanwijzingen voor, maar ik ben niet naïef", aldus Koenders.

Het NCSC reageert positief op het aanbod van de bedrijven. Politieke partijen moeten wel zelf bepalen wat ze met het aanbod doen, het NCSC geeft enkel advies. "We zijn met hen in gesprek om te zien wat hun behoefte is", aldus het centrum.