Van der Steur noemt afdekken politiewebsites lastig

Dat zei hij vrijdag in reactie op het nieuws dat politiegeheimen op straat zijn komen te liggen omdat de politie de registratie van oude websites had laten verlopen.

Een hacker met goede bedoelingen registreerde een aantal van deze websitenamen en ontving op die manier e-mails die naar die domeinen waren verstuurd. Hij kreeg onder meer arrestatiebevelen en het beveiligingsplan van de kerstmarkt in Dordrecht onder ogen. De hacker droeg de informatie over aan radiozender BNR, die er donderdag over berichtte.

Van der Steur benadrukte dat het probleem al langer bekend is. "Dit speelde al in 2015. Toen zijn 3500 domeinnamen opnieuw door de politie geregistreerd. Maar het is duidelijk dat het nog niet helemaal is opgelost", aldus de bewindsman.

Maar of het mogelijk is om elk domein dat ooit is gebruikt uit vreemde handen te houden weet Van der Steur niet. "Ik denk dat het best wel lastig is om alle domeinnamen die ooit zijn gebruikt door de nationale politie en de 26 korpsen die hiervoor kwamen allemaal af te dekken." De minister is in ieder geval blij dat er mensen zijn die dit soort zaken aan de kaak stellen, "of die zich nou ethische hacker noemen of niet."