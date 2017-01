Uber schikt voor 20 miljoen dollar met chauffeurs na 'misleiding'

Volgens de Amerikaanse handelswaakhond FTC loog Uber over de hoeveelheid geld die chauffeurs van de dienst konden verdienen, en over de voorwaarden van autoleningen die werden verstrekt aan nieuwe chauffeurs.

Door te schikken heeft Uber hier geen schuld aan bekend, meldt de Financial Times vrijdag. De 20 miljoen dollar zal worden verdeeld onder getroffen chauffeurs.

Volgens de FTC beloofde Uber dat zijn chauffeurs in New York en San Francisco respectievelijk een mediaan inkomen van 90.000 en 74.000 dollar hadden. In werkelijkheid lag dat bedrag één derde lager, bleek uit onderzoek van de toezichthouder.

Uber heeft in verschillende landen te maken met ontevreden werknemers, onder meer omdat zij altijd worden gezien als zelfstandigen. In het Verenigd Koninkrijk besloot een rechter dat dit onterecht is en dat alle chauffeurs minstens het minimumloon moeten krijgen.