Oculus-oprichter ontkent stelen van code

Luckey verscheen woensdag in een Amerikaanse rechtbank, omdat zijn bedrijf door ZeniMax is aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen.

Tijdens de zitting erkende Luckey dat hij een programma van ZeniMax heeft gebruikt om een vroege versie van de Oculus Rift te demonstreren aan investeerders, meldt Bloomberg. Maar volgens Luckey had hij geen toegang tot de onderliggende code en heeft hij geen vertrouwelijkheidsovereenkomst geschonden.

Carmack

ZeniMax zegt dat Oculus zonder toestemming zijn code heeft gebruikt om de Rift te ontwikkelen. Voormalig medewerker John Carmack, de game-ontwikkelaar achter de series Doom en Quake, zou code hebben meegenomen naar Oculus toen hij daar aan de slag ging.

In 2014 werd het bedrijf vervolgens verkocht aan Facebook voor rond de 3 miljard dollar. ZeniMax eist een schadevergoeding van 2 miljard dollar.

Advocaten van Luckey wezen erop dat hij al in 2010 foto's van een prototype van zijn VR-bril online plaatste. Dat was twee jaar voordat hij Carmack ontmoette.

Later in de week komt ook Oculus-directeur Brendan Iribe nog aan het woord in de rechtszaak. Dinsdag ontkende ook Facebook-directeur Mark Zuckerberg al dat Oculus fout zat, en zei hij in de komende tien jaar nog zo'n 3 miljard dollar te investeren in het doorontwikkelen van VR-technologie.