Groei aantal Netflix-abonnees hoger dan verwacht

Netflix heeft er in de Verenigde Staten 1,93 miljoen abonnees bij. Wat de internationale markt betreft wist het bedrijf 5,12 miljoen nieuwe abonnees aan zich te binden.

De Amerikaanse streamingdienst overtreft hiermee de verwachtingen van analisten over de aanwas ruimschoots. De verwachting was dat Netflix er iets meer dan vijf miljoen abonnees bij zou krijgen in het afgelopen kwartaal: 1,45 miljoen in Amerika en 3,75 miljoen in de rest van de wereld.

De omzet was eveneens hoger dan verwacht. Zo heeft de dienst 2,4 mijard dollar verdiend in het laatste kwartaal van vorig jaar. Het bedrijf gaf wederom meer uit aan onder meer eigen producties en licenties. De nettowinst steeg van 51,5 miljoen naar 67 miljoen dollar.

Voor het eerste kwartaal van 2017 verwacht Netflix 5,2 miljoen nieuwe gebruikers, waarvan 1,5 miljoen in eigen land.

Black Mirror

Netflix is de zender achter series als Gilmore Girls: A Year in the Life, Marvel’s Luke Cage, The Crown en het derde seizoen van Black Mirror. Deze vier series weten seriekijkers flink te bekoren, laat de dienst weten. Maar ook de serie 3% wist goed te scoren, voornamelijk in Brazilië en Latijns-Amerika. De scifi-serie is dan ook Spaanstalig.

In 2017 gaat Netflix ongeveer 6 miljard dollar investeren in nieuwe series, laat de dienst in een brief aan investeerders weten (pdf). Vorig jaar lag dat aantal nog op 5 miljard dollar. Dit moet zo’n duizend uur aan content gaan opleveren.

In die brief staat ook te lezen hoe het bedrijf denkt over netneutraliteit. Netflix vindt het belangrijk dat internetserviceproviders niet gaan bepalen welke diensten of websites voorrang zouden krijgen op het netwerk en hoopt dat de nieuwe regering van de Verenigde Staten deze mening deelt en inziet dat een open internet voor meer kansen en innovatie zorgt.