Facebook steekt komende jaren nog miljarden in Oculus

Dat heeft Facebook-directeur Mark Zuckerberg gezegd als getuige in een rechtszaak tegen Oculus.

Het bedrijf ZeniMax claimt dat zijn voormalige werknemer John Carmack, een vroege medewerker van Oculus, zonder toestemming ideeën heeft gestolen van het bedrijf. Die zou hij hebben gebruikt om van Oculus een succes te maken en de startup voor miljarden te verkopen aan Facebook.

Zuckerberg ontkende de beschuldiging en zei dat Oculus niets verkeerd had gedaan, meldt de New York Times woensdag. In de rechtszaak wordt een schadevergoeding van 2 miljard dollar geëist.

Ontwikkeling

In de rechtbank zei Zuckerberg ook dat "goede virtual reality er nog niet helemaal is" en dat daar nog "vijf of tien jaar ontwikkeling" voor nodig zal zijn. In die periode zal nog miljarden worden geïnvesteerd in de technologie van Oculus.

Vorig jaar werd de consumentenversie van de Oculus Rift op de markt gebracht. De VR-bril wordt gericht op gamers en is vooralsnog vermoedelijk enkele honderdduizenden keren verkocht, voor 699 euro.

ZeniMax is het moederbedrijf van de game-ontwikkelaars Bethesda Softworks en Id Software, makers van respectievelijk de Elder Scrolls- en Doom-reeksen. De rechtszaak van het bedrijf gaat deze week verder. Dan komen onder meer mede-oprichter Palmer Luckey van Oculus en de huidige directeur Brendan Iribe aan het woord.