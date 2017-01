Microsoft raadt Windows 7-gebruikers aan nu al over te stappen

Het hoofd van Microsoft Duitsland Markus Nitschke raadt gebruikers en bedrijven in een bericht aan nu alvast over te stappen naar Windows 10.

Nitschke verwijst daarbij naar Windows XP, waarvan de ondersteuning in april 2014 stopte. Hoewel al jaren bekend was wanneer de ondersteuning zou eindigen, reageerden veel bedrijven en overheden toch te laat. Zo gaf de Nederlandse overheid 1,7 miljoen euro uit om XP langer te kunnen gebruiken.

Windows 7 kwam in 2009 op de markt en is volgens Nitschke daarom op een inmiddels verouderde fundering gebouwd. Daar kunnen updates niets aan veranderen, en daarom raadt de topman gebruikers en bedrijven aan om over te gaan op Windows 10.

Duurder en onveiliger

Door een groei in malware-aanvallen op het onveiliger wordende Windows 7 is het volgens de Microsoft-topman ook duurder voor bedrijven om het systeem veilig te houden. Daarnaast biedt veel nieuwe hardware geen ondersteuning voor Windows 7.

Windows 7 wordt nog tot 2020 ondersteund, en is momenteel de populairste Windows-versie. Volgens marktonderzoeker NetMarketShare had Windows 7 in december nog een marktaandeel van 48,3 procent, terwijl Windows 10 op net geen 25 procent staat. Windows XP staat met een aandeel van 9 procent overigens nog steeds op de derde plaats.

Gebruikers met Windows 7 en 8.1 konden tot 29 juli 2016 gratis overstappen naar Windows 10. Wie dat nog niet heeft gedaan betaalt nu 135 euro voor het nieuwste besturingssysteem van Microsoft.