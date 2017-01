DigiD en MijnOverheid offline door storing

Op de website Allestoringen.nl is sinds het begin van de middag een piek te zien in het aantal meldingen van gebruikers.

Zij laten weten momenteel ook geen gebruik te kunnen maken van DigiD om bijvoorbeeld in te loggen op websites van de Belastingdienst of het UWV.

Over de oorzaak van de storing is vooralsnog niets bekend. Wie toch probeert in te loggen via DigiD, krijgt een bericht te zien waarin DigiD meldt dat het momenteel niet mogelijk is wegens de storing. Ook op Twitter noemt DigiD geen specifieke oorzaak, enkel dat het hard werkt aan een oplossing.