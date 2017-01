'Gebruik wifi in de trein gestegen sinds snelheidsverhoging'

De maximale snelheid is in september verhoogd van 300 naar 450 Kbps, zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze maandag tegen Telecompaper. Omdat treinreizigers samen één verbinding moeten delen, ligt de praktijksnelheid doorgaans nog lager.

Exacte cijfers over het wifigebruik geeft de zegsman niet. Het is dus onduidelijk hoeveel mensen dagelijks gebruikmaken van de treinwifi.

Sinds de eerste Nederlandse trein werd voorzien van wifi, in 2010, wordt er vooral veel geklaagd over de kwaliteit van de verbinding. Volgens Kroeze worden mensen langzaam positiever over de wifi-kwaliteit, maar "helaas is het sentiment nog steeds vaker negatief dan positief".

"Dat is deels te verklaren door het feit dat men in de trein dezelfde kwaliteit als thuis verwacht", zegt hij. "Onze inzet is om ervoor te zorgen dat mensen kunnen werken in de trein, met browsen, e-mail en gebruik van social media. Gebruik van video zit er helaas niet in, omdat we de verbinding moeten verdelen over reizigers"

4G

Sinds 2015 maken de wifi-verbindingen in treinen gebruik van het 4G-netwerk van T-Mobile. Daarmee kunnen hogere snelheden worden bereikt dan op het oudere 3G-netwerk, dat eerder werd gebruikt. In de afgelopen jaren is de 4G-dekking ook verbeterd, waardoor treinreizigers op meer plekken kunnen internetten.

De NS roept reizigers op om op het officiële serviceforum hun ervaringen met de treinwifi te delen, zodat het bedrijf kan inventariseren op welke trajecten er nog problemen zijn.