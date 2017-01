Facebook test maatregelen tegen nepnieuws in Duitsland

Facebook was al langer hierover in gesprek met Duitse media, aldus een woordvoerder. Volgens Financial Times zijn de tests met de nepnieuwsfilters inmiddels gestart.

Duitse gebruikers kunnen voortaan nepnieuws bij het sociale netwerk melden. Het onafhankelijke bedrijf Correctiv kijkt vervolgens of het nieuws inderdaad verzonnen is.

Ontdekt Correctiv dat het nepnieuws betreft, dan wordt op Facebook een speciale markering aan berichten die ernaar linken toegevoegd.

Het sociale netwerk gaat artikelen met de nepnieuwsmarkering lager in tijdlijnen plaatsen, waardoor gebruikers ze minder snel in beeld krijgen. Probeert iemand het nepnieuws te delen, dan verschijnt er eerst een waarschuwing in beeld.

Volgens Facebook wordt het filter eerst alleen in Duitsland getest, maar wordt er al nagedacht over andere landen. Eerder bleek Facebook al in gesprek met mediabedrijven te zijn over tests in de Verenigde Staten.

Amerikaanse verkiezingen

Tijdens de Amerikaanse verkiezingen kwam Facebook in opspraak, omdat op het sociale netwerk nepnieuws werd verspreid. Volgens critici zou er op deze manier invloed zijn uitgeoefend op de Amerikaanze verkiezingen.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg zei in december de meningen van gebruikers niet te willen belemmeren bij het bestrijden van nepnieuws.