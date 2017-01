YouTube laat kijkers betalen voor vastzetten reacties onder live streams

Dat meldt Barbara Macdonald, productmanager bij YouTube, op de blog van het bedrijf. Op donderdag is optie in bèta gelanceerd, maar vanaf 31 januari zal die breder beschikbaar zijn. Het is niet bekend of Nederland dan ook toegang krijgt tot op mogelijkheid.

Kijkers van een live stream kunnen hun reacties vastzetten door op het dollaricoontje naast het bericht te drukken. Vervolgens komt er in beeld te staan wat het bedrag is dat ze willen spenderen. Hoe hoger dat bedrag, hoe langer het bericht zichtbaar blijft.

Het gespendeerde bedrag gaat naar de live streamer op YouTube toe. Het is niet bekend of YouTube een aandeel krijgt.

Fan Funding

Super Chat moet Fan Funding gaan vervangen. Dat is een middel waarmee liefhebbers van bepaalde contentmakers hen een steuntje in de rug kunnen geven door middel van een donatie.

Het nieuwe systeem van YouTube laat iedereen echter alles zeggen. De streamer in kwestie moet zelf een aantal filterwoorden invullen die als kwetsbaar kunnen worden ervaren. Die woorden zullen dan niet in beeld verschijnen. Er is geen geautomatiseerd systeem dat dit werk uit handen neemt.

Concurrent Twitch, een ander livetream-platform, heeft onlangs Cheering geïntroduceerd. Ook hiermee kunnen kijkers geld aan streamers doneren.