RTL Nieuws hackt socialmedia-accounts politici

Op onder meer het Twitteraccount van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij plaatste RTL Nieuws zelfs een tweet.

De journalisten wisten de accounts binnen te dringen met wachtwoorden die gelekt zijn bij eerdere grote datalekken bij bijvoorbeeld LinkedIn, Dropbox en Adobe. Diverse politici blijken de wachtwoorden die in die bestanden voorkomen ook te gebruiken voor andere accounts.

Bij Van der Staaij en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA was het mogelijk zo het Twitter- en LinkedIn-account binnen te dringen. Bij andere, niet bij naam genoemde, politici lukte het om in het Facebook-account te komen.

Omtzigt erkent dat zijn account op LinkedIn niet goed beveiligd was. Hij zegt dat hij het wachtwoord op het sociale netwerk niet vaak genoeg heeft veranderd.

Versleuteld

De wachtwoorden die buitgemaakt zijn bij datalekken bij bijvoorbeeld LinkedIn waren versleuteld. Wel zijn de wachtwoorden gekoppeld aan e-mailadressen of gebruikersnamen en is dus bekend bij welke persoon het account hoort. RTL Nieuws heeft de wachtwoorden ontcijferd en vervolgens geprobeerd in te loggen bij diverse andere accounts van politici.

Strafbaar

"Op zich is het strafbaar om in een account binnen te dringen. Dat heet computervredebreuk en er staat een jaar cel op", zegt internetjurist Arnoud Engelfriet in een reactie tegen NU.nl.

"Maar RTL zal zeggen dat ze dit doen vanuit het journalistiek belang en zonder schade aan te richten. Dan wordt gewoonlijk van strafvervolging afgezien. Het belang om grote misstanden aan te tonen is dan zwaarder dan het strafrechtelijk belang bij vervolging."

Niet ingelicht

RTL Nieuws schrijft de accounts te hebben gehackt omdat internetbeveiliging van politici "een belangrijk en actueel onderwerp" is. Gehackte politici zijn niet voor publicatie van het verhaal ingelicht. RTL wil niet zeggen of er gevoelige informatie in de accounts is aangetroffen.