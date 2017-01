Anti-pornomedewerkers klagen Microsoft aan om traumatisch werk

De aanklagers eisen een vergoeding voor de opgelopen psychologische schade, aldus The Daily Beast. Microsoft zou weigeren de twee te compenseren voor wat zij permanente psychologische problemen noemen.

Software van Microsoft markeert automatisch mogelijk illegaal materiaal op zijn diensten, waarna een medewerker moet verifiëren of het inderdaad gaat om bijvoorbeeld kinderporno of beelden van ander misbruik. Microsoft is wettelijk verplicht om gevonden beeld van kindermisbruik te overhandigen aan de Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children.

Twee voormalig Microsoft-medewerkers die het beeld moesten bekijken, stellen dat het bedrijf hun onvoldoende hierop heeft voorbereid. het werk bracht volgens hun grote psychologische gevolgen met zich mee.

Microsoft zou hebben geweigerd om een speciaal getrainde therapeut in dienst te nemen, of de therapie van het personeel te vergoeden.

Hallucinaties

De twee zeggen duizenden inhumane beelden te hebben gezien. Uit een interne e-mail blijkt dat één van de twee door het werk last had van paniekaanvallen, hallucinaties en depressie. Het werk heeft volgens de aanklagers geleid tot posttraumatische-stressstoornis.

Toen de medewerkers meldden last te hebben van het bekeken beeld, zei een leidinggevende dat ze rookpauzes moesten nemen of even moesten gaan wandelen. Ook werd aangeraden om videogames te spelen ter afleiding.