Facebook censureert kritische berichten over koningshuis Thailand

Berichten over het Thaise koningshuis van meerdere gebruikers zijn niet leesbaar voor gebruikers in het land, meldt TechCrunch. Het zou onder andere gaan om foto's van Reuters-journalist Andrew MacGregor Marshall. De geblokkeerde berichten zijn wel in andere landen te zien.

Marshall plaatste op Facebook foto’s waarop de minnares van koning Vajiralongkorn te zien was tijdens een ritueel, terwijl ze in haar ondergoed in het openbaar stond.

De journalist schreef in 2014 een boek over het Thaise koningshuis, dat werd verbannen in het land. Het boek wordt gezien als een "gevaar voor de nationale veiligheid".

2016

De afbeeldingen zijn buiten Thailand te bekijken, maar gebruikers in het land hebben geen toegang tot de pagina’s. TechCrunch speculeert dat de Thaise overheid het techbedrijf heeft verzocht de berichten te blokkeren. Facebook heeft niet gereageerd.

In de eerste helft van 2016 heeft Facebook tien berichten op verzoek van de Thaise overheid geblokkeerd. Dat blijkt uit data vrijgegeven door de techgigant. Data over de tweede helft van 2016 wordt binnenkort waarschijnlijk openbaar gemaakt.

China

In november beweerden meerdere voormalige Facebook-medewerkers dat het bedrijf werkt aan censuursoftware, zodat het de Chinese markt kan betreden. De software zou berichten over bepaalde onderwerpen automatisch kunnen blokkeren.

Het is onduidelijk of Facebook de censuursoftware ook zal gebruiken. Volgens de bronnen was het één van de opties die het netwerk onderzocht. Meerdere werknemers zouden echter uit principe ontslag hebben genomen.