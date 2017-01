Blendle introduceert betaalde abonnementsdienst

Het nieuwe Blendle Premium-abonnement is vanaf donderdagochtend beschikbaar voor 10 euro per maand. De eerste week is gratis.

Abonnees krijgen geen toegang tot het volledige aanbod van kranten of tijdschriften. In plaats daarvan maken algoritmes en een redactie van Blendle dagelijks een selectie van twintig artikelen uit 120 aangesloten bladen en kranten beschikbaar voor Premium-gebruikers. “Als je echt fan bent van één krant of tijdschrift, loont het nog steeds om een krantenabonnement te nemen", aldus oprichter Alexander Klöpping.

Met de abonnementsprijs vraagt Blendle ongeveer 35 cent per dag. Dat is volgens de dienst de gemiddelde prijs voor één los artikel in de app of op de website.

Algoritme

Niet iedere abonnee krijgt dezelfde selectie artikelen te zien. Een algoritme gaat bepalen wat iedere gebruiker interessant vindt op basis van leesgedrag, om vervolgens stukken hierover te tonen. Het bedrijf zou in het afgelopen jaar artikelen hebben geanalyseerd om te bepalen hoe dit algoritme precies werkt.

Het algoritme van Blendle kijkt naar onderwerpkeuze, maar ook naar artikelvorm. Zo kan een gebruiker bijvoorbeeld meer lange stukken krijgen als dat de voorkeur heeft.

Om te voorkomen dat gebruikers in een 'filterbubbel' terechtkomen, zal een redactie ook persoonlijke aanbevelingen maken. Die verschijnen tussen de aanraders van het algoritme.

Blendle heeft inmiddels meer dan 1 miljoen geregistreerde gebruikers in Nederland. Wereldwijd hebben er in 2016 ruim 150.000 mensen geld gestort in hun account. Volgens Klöpping leverde dat uitgevers van kranten en tijdschrijften "miljoenen euro's" op.