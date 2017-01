Sena verliest rechtszaak van radioportal Nederland.FM

Nederland.FM is een verzamelsite waarop streams van tientallen Nederlandse radiostations op zijn site worden aangeboden. Sena wil dat de site daarvoor royaltys afdraagt, Nederland.FM vecht dat in verschillende rechtszaken al jaren aan omdat het zegt dezelfde functie als een radio te vervullen. De site heeft 18 miljoen luisteraars per maand en verdient aan advertenties.

Woensdag heeft de rechtbank van Den Haag bepaald dat Nederland.FM geen royalty's hoeft te betalen aan Sena. In 2012 bepaalde het Europese Hof van Justitie ook al dat er geen royalty's betaald hoeven te worden wanneer bij het linken en embedden van bepaalde inhoud geen sprake is van nieuwe openbaarmaking.

Radiozender betaalt al

In 2015 werd dat oordeel in een andere zaak toegespitst: er is geen sprake van nieuwe openbaarmaking wanneer er geen sprake is van een nieuw publiek. Het linken of embedden van een radiostream waar de radiozender zelf al royalty's voor betaalt is volgens het Europese Hof promotie, zolang er geen nieuw publiek mee wordt aangesproken.

Hoewel Sena zijn royalty-licentie daarop in 2015 bij Nederland.FM terugtrok, startte de stichting later een bodemprocedure tegen de site om opnieuw het betalen van royalty's af te dwingen.

Geen nieuw publiek

De rechter oordeelt woensdag dat Nederland.FM met zijn site geen nieuw publiek aanspreekt waarvoor opnieuw betaald zouden moeten worden. De royalty's worden al door de radiozenders achter de streams die Nederland.FM op zijn site embed.

Alle vorderingen van Sena zijn daarom afgewezen. De uitspraak van de rechter heeft mogelijk gevolgen voor andere sites waarop muziek wordt geëmbed.