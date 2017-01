Oprichters LinkedIn en eBay doneren 20 miljoen dollar voor AI-onderzoek

Het geld is volgens The Guardian gestoken in het Ethics and Governance of Artifical Intelligence Fund, dat kijkt naar ethische problemen rond kunstmatige intelligentie.

Onderzoek van het fonds moet garanderen dat kunstmatige intelligentie wordt ontwikkeld zonder dat het de mensheid grote schade toebrengt.

"Beslissingen van kunstmatige intelligenties kunnen veel aspecten van onze wereld beïnvloeden", aldus Hoffman. "Zoals onderwijs, transport, gezondheidszorg, justitie en economie. De data en code hierachter is echter vaak onzichtbaar."

Bij het onderzoek kan bijvoorbeeld worden gekeken hoe een kunstmatige intelligentie ethisch kan denken bij bepaalde processen.

Investeerder Knight Foundation steekt 5 miljoen dollar in het fonds, terwijl de William and Flora Hewlett Foundation en de Raptor Group ieder 1 miljoen dollar neerleggen.