Brussel wil einde aan cookiemeldingen

In de toekomst moeten internetgebruikers in hun webbrowser in één keer kunnen bepalen of zij privacygevoelige 'tracking-cookies', die bijvoorbeeld surfgedrag bijhouden voor adverteerders, willen accepteren of weigeren.

Dat hebben eurocommissarissen Andrus Ansip (Digitale interne markt) en Vêra Jourvá (Justitie) dinsdag bekendgemaakt. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-lidstaten.

Momenteel moeten internetgebruikers cookies per website accepteren of weigeren. Op de 'cookiemuren' die dat heeft opgeleverd is al jarenlang kritiek. De meeste gebruikers klikken zonder de melding te lezen op 'accepteren', blijkt uit onderzoek.

Voor het plaatsen van cookies die volgens de Commissie niet privacygevoelig zijn, zoals de cookies die het aantal websitebezoekers tellen of waarin wordt opgeslagen wat er in de winkelwagen zit bij een webwinkel, hoeft geen toestemming meer te worden gevraagd.

Gevolgen

De verandering kan grote gevolgen hebben voor internetbedrijven als Google, die veel geld verdienen aan de verkoop van gepersonaliseerde advertenties.

Mochten meer Europese internetgebruikers er onder de nieuwe regels voor kiezen om privacygevoelige cookies uit te schakelen, dan zouden advertentietarieven flink lager kunnen uitvallen. Dat heeft dan ook gevolgen voor websites die geld verdienen aan het tonen van advertenties, zoals NU.nl en andere nieuwssites.

"Instemming van de gebruiker is van groot belang", zei eurocommissaris Ansip dinsdag. "Onze nieuwe regels gelden niet alleen voor traditionele diensten zoals bellen of sms’en, maar ook diensten die op het internet zijn gebaseerd of toekomstige communicatievormen."

Adblockers, die kunnen worden gebruikt om advertenties op het web te verbergen, worden door de nieuwe wetgeving niet verboden. Maar het wordt voor websites wel toegestaan om te controleren of gebruikers een ad-blocker gebruiken, en hen bijvoorbeeld te weren. Verschillende websites, waaronder NU.nl, gebruiken deze techniek al om te vragen om uitschakeling van de adblocker.

Toezicht

De Commissie wil ook het toezicht op communicatiediensten als chat-apps uitbreiden. Zij moeten in de toekomst expliciet toestemming vragen voor het verwerken van gegevens. Als gebruikers dat in het verleden niet hebben gedaan, moeten de gegevens worden verwijderd.

Ook voor het inzien van gegevens op een computer of smartphone is toestemming nodig onder de nieuwe regels. In de praktijk vragen apps in Android en iOS al om toestemming voordat zij bijvoorbeeld foto's of locatiegegevens kunnen inzien.

De nieuwe wetgeving formaliseert ook dat er toestemming moet worden gegeven voordat marketingberichten mogen worden verstuurd via e-mail, sms of geautomatiseerde telefoongesprekken.

De Commissie hoopt dat het voorstel kan worden ingevoerd voor mei 2018. Dan worden ook nieuwe databeschermingsregels in heel Europa van kracht.